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Ребёнок погиб после падения с кровати на Кубани
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Ребёнок погиб после падения с кровати на Кубани 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Восьмимесячный малыш погиб, выпав из кроватки в станице Полтавская Краснодарского края.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, трагедия произошла рано утром 9 июля.
Согласно предварительной информации, примерно в 05:00 мск 17-летняя мать уложила ребёнка спать. Через несколько часов она заметила, что он лежит на полу и не подаёт признаков жизни.
Прибывшие на место ЧП врачи «Скорой помощи» констатировали смерть младенца. Предположительно он погиб, ударившись головой об пол.
По данному факту проводится доследственная проверка. Уже установлено, мама погибшего привлекалась к административной ответственности за распитие алкогольных напитков.
Кроме того, в отношении 27-летнего отца ребёнка неоднократно возбуждали уголовные дела. Он был осужден условно несколько раз. Также мужчина регулярно штрафовался за административные правонарушения.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что двухлетний ребёнок выжил после падения с четвёртого этажа на Камчатке.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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