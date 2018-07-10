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Восьмимесячный ребенок погиб в неблагополучной семье в Краснодарском крае
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Восьмимесячный ребенок погиб в неблагополучной семье в Краснодарском крае 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 июля — Новая Кубань. Трагедия произошла в одной из станиц Красноармейского района Краснодарского края.
9 июля около 5 утра восьмимесячного ребенка уложили спать. Около 9:00 его мать обнаружила, что малыш выпал из кроватки.
На тот момент мальчик уже не подавал признаков жизни.
Как пишет «Канал 360», мать ребенка была несовершеннолетней. 17-летняя девушка привлекалась к ответственности за употребления спиртных напитков и была официально признана неблагополучной.
27-летний отец мальчика имеет судимости и условные сроки.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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