Восьмимесячный ребенок погиб в неблагополучной семье в Краснодарском крае

Краснодар. 10 июля — Новая Кубань. Трагедия произошла в одной из станиц Красноармейского района Краснодарского края.

9 июля около 5 утра восьмимесячного ребенка уложили спать. Около 9:00 его мать обнаружила, что малыш выпал из кроватки.

На тот момент мальчик уже не подавал признаков жизни.

Как пишет «Канал 360», мать ребенка была несовершеннолетней. 17-летняя девушка привлекалась к ответственности за употребления спиртных напитков и была официально признана неблагополучной.

27-летний отец мальчика имеет судимости и условные сроки.