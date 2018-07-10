Анна Кузнецова: льготы нужно давать обоим родителям

По мнению Кузнецовой, тема льгот для многодетных нуждается в серьезной доработке, сообщает РИА Новости . Сейчас в большинстве субъектов РФ льготами для многодетных может пользоваться только один из родителей, так как удостоверение выдается одно на семью. Совет Федерации готовит законопроект, согласно которому удостоверения и право на льготы будут выдаваться обоим родителям. А с 1 августа право на бесплатный проезд в пригородных подмосковных поездах получат многодетные родители, родители детей-инвалидов и приемных детей.

А на днях было принято решение дарить подарки новорожденным во всех регионах России.