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Анна Кузнецова: льготы нужно давать обоим родителям
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Анна Кузнецова: льготы нужно давать обоим родителям 

Детстрана.ру 27 минут назад
Фото: Детстрана.ру
По мнению Кузнецовой, тема льгот для многодетных нуждается в серьезной доработке, сообщает РИА Новости. Сейчас в большинстве субъектов РФ льготами для многодетных может пользоваться только один из родителей, так как удостоверение выдается одно на семью. Совет Федерации готовит законопроект, согласно которому удостоверения и право на льготы будут выдаваться обоим родителям. А с 1 августа право на бесплатный проезд в пригородных подмосковных поездах получат многодетные родители, родители детей-инвалидов и приемных детей.
А на днях было принято решение дарить подарки новорожденным во всех регионах России.
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