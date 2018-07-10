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СК обнародовал подробности гибели ребенка в селе Новосамарск под Кувандыком
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СК обнародовал подробности гибели ребенка в селе Новосамарск под Кувандыком 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Следственное управление СК РФ по Оренбургской области обнародовал подробности трагедии, которая произошла в селе Новосамарск Кувандыкского городского округа. Вечером 9 июля в выгребной яме, расположенной во дворе жилого дома обнаружено тело 6-летнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области организована доследственная проверка.
Установлено, что мальчик проживал с родителями и старшей сестрой. Ребенок ушел на прогулку, а вечером не вернулся домой. Родители обратились в правоохранительные органы, были организованы поиски. Его тело обнаружили следователи СК и сотрудники полиции.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, осматривается место происшествия, опрашиваются свидетели. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. По завершении проверки будет принято процессуальное решение.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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