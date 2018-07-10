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В селе под Кувандыком мальчик упал в выгребную яму и погиб
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В селе под Кувандыком мальчик упал в выгребную яму и погиб 

ProOren 40 минут назад
Фото: ProOren
Накануне вечером, 9 июля, в селе Новосамарск Кувандыкского городского округа нашли тело 6-летнего ребенка.
В СК по Оренбургской области сообщают, что мальчик лежал в выгребной яме возле жилого дома. Признаков насильственной смерти на теле ребенка правоохранители не обнаружили. По факту гибели проводится доследственная проверка.
Известно, что ребенок жил с родителями и старшей сестрой. В день трагедии он ушел гулять на улицу, но домой так и не вернулся. Близкие ребенка обратились в полицию, правоохранители начали поиски.
По предварительным данным, в выгребную яму мальчик упал по неосторожности. Выбраться из нее самостоятельно он не смог. Тело ребенка обнаружили сотрудники полиции.
На данный момент по факту произошедшего проводится проверка. Для установления причины смерти ребенка назначена судмедэкспертиза.
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