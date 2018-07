Дэвид Бекхэм трогательно поздравил дочь с семилетием

Звездный папа поделился фото с именинницей.

Сегодня единственная дочь многодетных звездных родителей отмечает свой день рождения. Малышке Харпер Севен исполняется семь лет.

Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

10 Июл 2018 в 12:01 PDT С днем рождения, моя большая девочка!Малышка, тебя так сильно любят братья, мама и папа.

— поздравил свою дочку звездный отец.

Harper loves her daddy 💕💕💕

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

2 Июл 2018 в 11:56 PDT «Особенная, особенная маленькая девочка. Ты заставляешь меня улыбаться каждый обычный день», — написал Дэвид Бекхэм

Кстати, двойное имя для девочки выбрали не просто так. Звездные родители пришли к выводу, что таких совпадений просто не бывает. «Севен» — число, неизменно связанное с Харпер: малышка родилась в воскресенье (седьмой день недели) седьмого месяца в семь утра. А в этом году ей к тому же исполнилось семь лет.

А крестной мамой Харпер Севен является актриса «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория . Звезда сериала — лучшая подруга звездной четы. « Виктория попросила меня стать крестной мамой для Харпер и, конечно, я согласилась! — рассказывала Ева британскому изданию Mirror четыре года назад. — И я в полном восторге, а Харпер — просто очаровательна».

Напомним, что Дэвид и Виктория Бекхэм поженились еще в 1999 году. Их старшему сыну Бруклину — 19 лет. Также звездные родители воспитывают 15-летнего Ромео и 13-летнего Круза. Самому младшему ребенку в семье, единственной девочке сегодня исполнилось 7 лет. Кстати, Дэвид и Виктория Бекхэм часто публикуют фото семейной идиллии.

I think they love him 😘x Truly the best daddy @davidbeckham x missing u @brooklynbeckham x Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

17 Июн 2018 в 2:06 PDT Фото: @davidbeckham, @victoriabeckham