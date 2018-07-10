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Дэвид Бекхэм трогательно поздравил дочь с семилетием
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Дэвид Бекхэм трогательно поздравил дочь с семилетием 

Letidor.ru 26 минут назад
Фото: Letidor.ru
Звездный папа поделился фото с именинницей.
Сегодня единственная дочь многодетных звездных родителей отмечает свой день рождения. Малышке Харпер Севен исполняется семь лет.
Публикация от David Beckham (@davidbeckham)
10 Июл 2018 в 12:01 PDT  С днем рождения, моя большая девочка!Малышка, тебя так сильно любят братья, мама и папа.
— поздравил свою дочку звездный отец.
Harper loves her daddy 💕💕💕
Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)
2 Июл 2018 в 11:56 PDT  «Особенная, особенная маленькая девочка. Ты заставляешь меня улыбаться каждый обычный день», — написал Дэвид Бекхэм.
Кстати, двойное имя для девочки выбрали не просто так. Звездные родители пришли к выводу, что таких совпадений просто не бывает. «Севен» — число, неизменно связанное с Харпер: малышка родилась в воскресенье (седьмой день недели) седьмого месяца в семь утра. А в этом году ей к тому же исполнилось семь лет.
А крестной мамой Харпер Севен является актриса «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория. Звезда сериала — лучшая подруга звездной четы. «Виктория попросила меня стать крестной мамой для Харпер и, конечно, я согласилась! — рассказывала Ева британскому изданию Mirror четыре года назад. — И я в полном восторге, а Харпер — просто очаровательна».
Напомним, что Дэвид и Виктория Бекхэм поженились еще в 1999 году. Их старшему сыну Бруклину — 19 лет. Также звездные родители воспитывают 15-летнего Ромео и 13-летнего Круза. Самому младшему ребенку в семье, единственной девочке сегодня исполнилось 7 лет. Кстати, Дэвид и Виктория Бекхэм часто публикуют фото семейной идиллии.
I think they love him 😘x Truly the best daddy @davidbeckham x missing u @brooklynbeckham x  Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)
17 Июн 2018 в 2:06 PDT  Фото: @davidbeckham, @victoriabeckham
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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