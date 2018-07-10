Мейхер-Грановская мечтает о четвертом ребенке 

Два года назад у экс-солистки «ВИА Гры» Надежды Мейхер-Грановской родился третий ребенок. А в недавнем интервью 36-летняя артистка заявила, что не исключает, что в скором времени может снова стать мамой, передает «Собеседник». По словам исполнительницы, ей легко удается совмещать и работу, и семью.
«С детьми провожу много времени. Когда родился сын, которому в августе уже будет 16 лет, было сложно», — вспоминает она. Напомним, что четыре года назад Надежда вышла замуж за бизнесмена Михаила Уржумцева, от которого родила дочерей Анну и Марию, которые сейчас живут в Киеве вместе со старшим братом Игорем.