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Жительницу Владимира могут лишить родительских прав из-за избиения дочери
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Жительницу Владимира могут лишить родительских прав из-за избиения дочери 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
В прошлом году девятилетняя девочка ушла из дома, не выдержав унижений и побоев. На следующий день ее нашли в гаражах на улице Асаткина.
Сейчас СК по Владимирской области завершило расследование по отношению к 32-летней матери ребёнка.
Оказалось, что с сентября 2016 по октябрь 2017 девочку систематически избивали. Мать не занималась воспитанием ребенка, но за любую провинность сильно била её. Поводами были плохие оценки в школе, задержка на прогулка и съеденный без разрешения суп. В школу девочка приходила неопрятно одетая, не выполняла домашнее задание, не имела досуга, не ходила в кружки, как другие дети.
Ранее в 2016 году с матерью беседовали работники ПДН. Однако это не помогло. Во время следствия опекунство за ребенком на себя взяла бабушка. Сейчас девочка учится в интернате. Следственный комитет пытает получить для нее путевку в санаторий, а уголовное дело в отношении матери завершено. Её могут лишить родительских прав.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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