Жительницу Владимира могут лишить родительских прав из-за избиения дочери

В прошлом году девятилетняя девочка ушла из дома, не выдержав унижений и побоев. На следующий день ее нашли в гаражах на улице Асаткина.

Сейчас СК по Владимирской области завершило расследование по отношению к 32-летней матери ребёнка.

Оказалось, что с сентября 2016 по октябрь 2017 девочку систематически избивали. Мать не занималась воспитанием ребенка, но за любую провинность сильно била её. Поводами были плохие оценки в школе, задержка на прогулка и съеденный без разрешения суп. В школу девочка приходила неопрятно одетая, не выполняла домашнее задание, не имела досуга, не ходила в кружки, как другие дети.