В этом году в Омске откроется более 500 первых классов

Планируется, что впервые за парты сядут 14 тысяч первоклассников. В Омске продолжается набор в первые классы. Прием документов велся с 1 февраля до 30 июня, а с 1 июля началось зачисление на свободные места. Это касается детей, не проживающих на микроучастке, зарегистрированных в сельском районе Омской области или в другом регионе, а также тех, у кого нет постоянной регистрации.

— Сегодня родители знают, каким образом ведется прием, и ажиотажа при поступлении детей в школы нет. Конечно, в первые две недели февраля, когда прием начинается, некоторые родители торопятся занять для ребенка место в школе, но потом все идет в плановом режиме, — рассказала начальник отдела общего образования департамента образования администрации Омска Лариса Кутырева. — Приоритетным правом при зачислении все-таки будут пользоваться дети, проживающие на закрепленной территории и имеющие регистрацию. Причем, неважно — временную или постоянную.

Добавим, что отказать в приеме ребенка школа может только при отсутствии свободных мест. В этом случае родителям необходимо обратиться в департамент образования. Если приезжая семья в канун начала учебного года вынуждена будет поменять место жительства, ребенка также можно будет перевести в другую школу.