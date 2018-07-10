Ещё
В этом году в Омске откроется более 500 первых классов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В этом году в Омске откроется более 500 первых классов 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Планируется, что впервые за парты сядут 14 тысяч первоклассников. В Омске продолжается набор в первые классы. Прием документов велся с 1 февраля до 30 июня, а с 1 июля началось зачисление на свободные места. Это касается детей, не проживающих на микроучастке, зарегистрированных в сельском районе Омской области или в другом регионе, а также тех, у кого нет постоянной регистрации.
— Сегодня родители знают, каким образом ведется прием, и ажиотажа при поступлении детей в школы нет. Конечно, в первые две недели февраля, когда прием начинается, некоторые родители торопятся занять для ребенка место в школе, но потом все идет в плановом режиме, — рассказала начальник отдела общего образования департамента образования администрации Омска Лариса Кутырева. — Приоритетным правом при зачислении все-таки будут пользоваться дети, проживающие на закрепленной территории и имеющие регистрацию. Причем, неважно — временную или постоянную.
Добавим, что отказать в приеме ребенка школа может только при отсутствии свободных мест. В этом случае родителям необходимо обратиться в департамент образования. Если приезжая семья в канун начала учебного года вынуждена будет поменять место жительства, ребенка также можно будет перевести в другую школу.
Омск Здесь: последние новости
В Омской области снова утонула 14-летняя девочка В Омской области трехлетний мальчик обварился в ведре с кипятком Омичи перестали создавать прочные семьи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трусы на лямках»: Подольская изумила купальником22
Шведская модель поразила бесконечными ногами51
Врачи назвали основные привычки долгожителей1
Басков рассекретил свадьбу Бузовой32
«Расплющенные солнцем тела»8
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
00:31
Шведская модель поразила бесконечными ногами
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение