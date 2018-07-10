Экс-невеста сына Шукшиной после расставания с Касаткиным встретила новую любовь

Подписчики Фрейи Зильбер после скандала с семьей Шукшиных внимательно следят за жизнью девушки. Уже несколько дней подряд Фрейя Зильбер публикует в социальных сетях фотографии с молодым человеком, лицо которого предпочитает скрывать от общественности. И хотя Фрейя активно выкладывает снимки с новым возлюбленным, его внешность она всегда закрывает стикерами. Как-либо комментировать изменения в личной жизни девушка отказывается.

Напомним, что Зильбер чуть больше трех месяцев назад стала мамой: у нее родился сын. Родственники мальчика со стороны отца не торопятся общаться с малышом и его мамой и считали, что Фрея родила ребенка вовсе не от Макара Шукшина.

фото: instagram

Зильбер успела познакомить сына Марка только с прабабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной. А вот новоиспеченная бабушка Мария Шукшина отказывается взаимодействовать с девушкой и собирается общаться с ней исключительно с помощью адвоката. В итоге Фрейя согласилась сделать ДНК-тест, чтобы доказать родство своего сына со знаменитым семейством.

Недавно Шушкина объявила о том, что ДНК-тест доказал, что сын Марии является биологическим отцом маленького Захара. Шукшина заверила общественность, что Макар будет исправно выплачивать алименты на малыша, предложив при этом альтернативный вариант. Федосеевы-Шукшины готовы забрать ребенка на воспитании, при условии, что Фрейя сама отдаст им внука, однако девушка не готова расставаться с малышом и будет сама воспитывать ребенка.