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Экс-невеста сына Шукшиной после расставания с Касаткиным встретила новую любовь
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Экс-невеста сына Шукшиной после расставания с Касаткиным встретила новую любовь 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Подписчики Фрейи Зильбер после скандала с семьей Шукшиных внимательно следят за жизнью девушки. Уже несколько дней подряд Фрейя Зильбер публикует в социальных сетях фотографии с молодым человеком, лицо которого предпочитает скрывать от общественности. И хотя Фрейя активно выкладывает снимки с новым возлюбленным, его внешность она всегда закрывает стикерами. Как-либо комментировать изменения в личной жизни девушка отказывается.
Напомним, что Зильбер чуть больше трех месяцев назад стала мамой: у нее родился сын. Родственники мальчика со стороны отца не торопятся общаться с малышом и его мамой и считали, что Фрея родила ребенка вовсе не от Макара Шукшина.
фото: instagram
Зильбер успела познакомить сына Марка только с прабабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной. А вот новоиспеченная бабушка Мария Шукшина отказывается взаимодействовать с девушкой и собирается общаться с ней исключительно с помощью адвоката. В итоге Фрейя согласилась сделать ДНК-тест, чтобы доказать родство своего сына со знаменитым семейством.
Недавно Шушкина объявила о том, что ДНК-тест доказал, что сын Марии является биологическим отцом маленького Захара. Шукшина заверила общественность, что Макар будет исправно выплачивать алименты на малыша, предложив при этом альтернативный вариант. Федосеевы-Шукшины готовы забрать ребенка на воспитании, при условии, что Фрейя сама отдаст им внука, однако девушка не готова расставаться с малышом и будет сама воспитывать ребенка.
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