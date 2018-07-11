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В Курганской области начали проверки из-за получения ребёнком травм при обрушении балкона
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В Курганской области начали проверки из-за получения ребёнком травм при обрушении балкона 

RT на русском 11 июля 2018
Фото: Уральский меридиан
Прокуратура Курганской области и Следственный комитет России проводят проверки из-за обрушения балкона в жилом многоквартирном доме в селе Стариково, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службы ведомств.
В результате инцидента пятилетний ребёнок получил травмы.
Специалисты намерены дать оценку деятельности органов местного самоуправления, допустивших эксплуатацию дома, который представляет опасность для жителей.
Также прокуратура обратила внимание, что малолетние дети находились в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью, без присмотра со стороны родителей или законных представителей.
После установления обстоятельств и причин инцидента будет принято процессуальное решение.
Ранее СК организовал проверку по факту обрушения кирпичной кладки дома в Саратове.
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Женский форум  Ещё 16 источников 
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