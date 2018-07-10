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В Курганской области при обрушении балкона пострадал ребенок
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В Курганской области при обрушении балкона пострадал ребенок 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новости УрФО
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пятилетний ребенок пострадал при обрушении балкона многоквартирного дома в селе Стариково Шумихинского района Курганской области, проводится проверка. Об этом сообщили во вторник в пресс— службе следственного управления СК РФ по региону.
"Мишкинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Курганской области проводится проверка по факту обрушения балкона в жилом многоквартирном доме в Шумихинском районе, в результате которого был травмировал пятилетний ребенок", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 9 июля. В момент ЧП мальчик находился на балконе квартиры двухэтажного дома вместе с младшей сестрой. «В результате обрушения мальчик получил травмы и был госпитализирован, находившаяся с ним младшая сестра серьезных травм не получила», — отмечается в сообщении.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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