В Курганской области при обрушении балкона пострадал ребенок

МОСКВА, 10 июля. / ТАСС /. Пятилетний ребенок пострадал при обрушении балкона многоквартирного дома в селе Стариково Шумихинского района Курганской области, проводится проверка. Об этом сообщили во вторник в пресс— службе следственного управления СК РФ по региону.

"Мишкинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Курганской области проводится проверка по факту обрушения балкона в жилом многоквартирном доме в Шумихинском районе, в результате которого был травмировал пятилетний ребенок", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 9 июля. В момент ЧП мальчик находился на балконе квартиры двухэтажного дома вместе с младшей сестрой. «В результате обрушения мальчик получил травмы и был госпитализирован, находившаяся с ним младшая сестра серьезных травм не получила», — отмечается в сообщении.