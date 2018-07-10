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В Курганской области рухнул балкон с двумя малолетними детьми
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В Курганской области рухнул балкон с двумя малолетними детьми 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 10 июл — РИА Новости. Балкон с двумя детьми обрушился в жилом доме в Курганской области, один ребенок госпитализирован, организована доследственная проверка, сообщило управление СК по региону.
По данным следствия, в понедельник в квартире на втором этаже двухэтажного дома в селе Стариково Шумихинского района обрушился балкон, на который вышли двое детей. В результате пятилетний мальчик получил травмы и был госпитализирован, находившаяся с ним младшая сестра серьезных травм не получила.
"Мишкинским межрайонным следственным отделом… проводится доследственная проверка по факту обрушения балкона в жилом многоквартирном доме в Шумихинском районе", — говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
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