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Ясеневцы отметили День семьи любви и верности спортивными достижениями
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Ясеневцы отметили День семьи любви и верности спортивными достижениями 

Управа района Ясенево 2 часа назад
Фото: Управа района Ясенево
Центр спорта и досуга «Атлант» в эти выходные провел веселый спортивный праздник, посвященный Дню семьи. Об этом сообщается на сайте учреждения.
В мероприятие приняли участие ребята из «Атланта» и их родители, их поддержали жители района и ребята из лагеря центра социального обеспечения района Ясенево. Большая и дружная команда детей и взрослых показала замечательное знание района и быстро расправилась с довольно сложными вопросами викторины. А потом мальчишки и девчонки и их родители мастерски преодолели все эстафеты.
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