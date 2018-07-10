Ясеневцы отметили День семьи любви и верности спортивными достижениями

Центр спорта и досуга «Атлант» в эти выходные провел веселый спортивный праздник, посвященный Дню семьи. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В мероприятие приняли участие ребята из «Атланта» и их родители, их поддержали жители района и ребята из лагеря центра социального обеспечения района Ясенево. Большая и дружная команда детей и взрослых показала замечательное знание района и быстро расправилась с довольно сложными вопросами викторины. А потом мальчишки и девчонки и их родители мастерски преодолели все эстафеты.