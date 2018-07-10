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С начала июля из окон домов на Кубани выпали 4 ребенка
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С начала июля из окон домов на Кубани выпали 4 ребенка 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Двое из них — в Краснодаре и Крымске — погибли
С начала июля из окон домов на Кубани выпали 4 ребенка.
В Новороссийске дерево под окном смягчило полет двухлетней девочки. 3 июля она вывались из окна 5 этажа. Ребенок отделался ссадинами. А в Краснодаре 7 июля с высоты 12-го этажа упал 3-летний мальчик и погиб на месте. В станице Каневской в этот же день москитная сетка не выдержала веса 4-летней девочки. Малышку госпитализировали. В Крымске 9 июля разбилась насмерть годовалая девочка — она упала с 4 этажа.
Берегите детей, напоминает пресс-служба администрация Краснодарского края.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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