Ещё
Кузнецова отметила эффективность взаимодействия власти и добровольцев в поиске детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кузнецова отметила эффективность взаимодействия власти и добровольцев в поиске детей 

ТАСС 1 час назад
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе открытия первого всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов во вторник отметила важность взаимодействия органов власти и добровольцев в розыске пропавших детей.
"Наконец-то мы получили ответ на тот запрос, который давно уже звучал: встреча вместе ведомств, волонтеров, представителей власти, представителей бизнеса на одной площадке", — сказала она. «Был разработан специальный алгоритм работы Следственного комитета, МВД, МЧС с участием добровольцев, что позволило максимально эффективно реагировать на сигнал о пропаже ребенка», — отметила Кузнецова.
Также детский омбудсмен призвала совершенствовать систему обучения участников поисковых мероприятий и выработку профилактических мероприятий, направленных на предотвращение пропажи детей.
По данным официального сайта уполномоченного, число разыскиваемых в России детей уменьшается, но по-прежнему остается тревожным: если в 2013 году таких было 11109 человек, то в 2017 году — 7966 детей (снижение составило 28,3%). Среди них число разыскиваемых малолетних детей в 2013 году составило 3776 человек, в 2017 году — 2749 детей (снижение составило 27,2%). Жертвами преступлений среди пропавших детей стали в 2013 году 30 человек, в 2017 году — 15 детей, в том числе малолетних: в 2013 году — 13 человек, в 2017 году — девять детей. На конец 2017 года в розыске оставалось 417 детей.
ТАСС: последние новости
В Великобритании прошла церемония крещения принца Луи Мини-субмарину Илона Маска не будут использовать для эвакуации людей из пещеры в Таиланде Родители в Казани назвали ребенка в честь Месси
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трусы на лямках»: Подольская изумила купальником21
Шведская модель поразила бесконечными ногами51
Врачи назвали основные привычки долгожителей1
Басков рассекретил свадьбу Бузовой31
«Расплющенные солнцем тела»8
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
00:31
Шведская модель поразила бесконечными ногами
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение