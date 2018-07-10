Нижегородский спецназовец спас тонущего ребёнка

Нижегородский спецназовец спас тонущего ребёнкаВоеннослужащий Уральского округа войск национальной гвардии РФ ефрейтор Александр Фарафонов, находясь в отпуске, спас ребенка. Мальчик вместе со своими друзьями заплыл за буйки на надувном матрасе и решил вернуться к берегу вплавь, но не рассчитал силы. ЧП случилось на озере Синара в Снежинске.

Спецназовец прогуливался по пляжу Синары со своим двухлетним сыном, когда к нему подбежала женщина с просьбой скорее прийти на помощь попавшему в беду ребенку. Александр попросил женщину присмотреть за его сыном и бросился в воду.

Александр доплыл до мальчика, уже наглотавшегося воды и потерявшего последние силы, затем поднял его на надувной матрас, который подогнали друзья пострадавшего, вытащил ребенка на берег и оказал ему доврачебную помощь. Когда прибыла «скорая», парень уже был в сознании.

Мама мальчика, узнавшая о случившемся уже от медиков, поблагодарила росгвардейца за спасение ее сына.

Как оказалось, он был не единственным, кого в тот роковой день просили прийти на помощь ребенку, — другие мужчины не придавали беспокойству женщины значения и попросту от нее отворачивались.

Александр Фарафонов — нижегородец. По его словам, он вырос на Волге и поэтому неплохо плавает. За плечами Александра — боевая командировка, а также испытания на право ношения крапового берета, которые он с честью прошел.