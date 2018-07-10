Ещё
Нижегородский спецназовец спас тонущего ребёнка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородский спецназовец спас тонущего ребёнка 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Нижегородский спецназовец спас тонущего ребёнкаВоеннослужащий Уральского округа войск национальной гвардии РФ ефрейтор Александр Фарафонов, находясь в отпуске, спас ребенка. Мальчик вместе со своими друзьями заплыл за буйки на надувном матрасе и решил вернуться к берегу вплавь, но не рассчитал силы. ЧП случилось на озере Синара в Снежинске.
Спецназовец прогуливался по пляжу Синары со своим двухлетним сыном, когда к нему подбежала женщина с просьбой скорее прийти на помощь попавшему в беду ребенку. Александр попросил женщину присмотреть за его сыном и бросился в воду.
Александр доплыл до мальчика, уже наглотавшегося воды и потерявшего последние силы, затем поднял его на надувной матрас, который подогнали друзья пострадавшего, вытащил ребенка на берег и оказал ему доврачебную помощь. Когда прибыла «скорая», парень уже был в сознании.
Мама мальчика, узнавшая о случившемся уже от медиков, поблагодарила росгвардейца за спасение ее сына.
Как оказалось, он был не единственным, кого в тот роковой день просили прийти на помощь ребенку, — другие мужчины не придавали беспокойству женщины значения и попросту от нее отворачивались.
Александр Фарафонов — нижегородец. По его словам, он вырос на Волге и поэтому неплохо плавает. За плечами Александра — боевая командировка, а также испытания на право ношения крапового берета, которые он с честью прошел.
Нижегородская правда: последние новости
Проект «Мама может все!» стартовал в Нижегородской области 1 июля Выкса ждала тройню 12 лет Бабушка-божий одуванчик которая любит пионы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трусы на лямках»: Подольская изумила купальником21
Шведская модель поразила бесконечными ногами51
Врачи назвали основные привычки долгожителей1
Басков рассекретил свадьбу Бузовой31
«Расплющенные солнцем тела»8
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
00:31
Шведская модель поразила бесконечными ногами
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение