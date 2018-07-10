Светлана Феодулова: «Мой муж спланировал похищение ребенка!»

История, начавшаяся так романтично в Праге, где Светлана Феодулова и Сергей Хомицкий поженились, закончилась тем, что муж попытался выкрасть ребенка с синдромом дауна на глазах у матери. При этом мужчина знал, что из-за стресса у ребенка мог случиться инсульт. Видео похищения уже появилось в Сети и наделало много шума. WomanHit.ru выяснил подробности произошедшего у самой певицы, обладательницы самого высокого колоратурного сопрано в России.

— Светлана, ваши поклонники были шокированы, когда узнали, что происходит в вашей семье. С чего начался конфликт между вами и мужем?

— Его характер впервые проявился во время моего участия в проекте «Голос» — он превратился в тирана. Меня узнавали на улице, просили автографы, его это начало очень сильно раздражать, он начал просто издеваться. Это и убило к нему все чувства, эту сказку, которая когда-то у нас была. И я увидела совершенно другого человека. Я не узнавала его. Почему-то вернувшись из Чехии, где он работал, в Россию, он начал употреблять алкоголь. Не сильно, но было достаточно полглотка вина, чтобы появлялась агрессия. Стал требовать, чтобы я забросила карьеру и начала заниматься только им. Когда он впервые поднял на меня руку, я подала на развод. Но буквально через месяц выяснилось, что я беременна, мы снова сошлись. Я думала, что он изменится благодаря ребенку, у нас будет настоящая семья. К сожалению, сказки не получилось.

— Ну а как же получилось, что ваш собственный муж чуть не украл вашу дочь прямо на ваших глазах?

— Эта история произошла за два дня до суда, когда в принципе должны уже были вынести решение и определить место жительства ребенка. Супруг хотел, чтобы ребенок жил с ним в Чехии, где у него есть ПМЖ. В конце апреля они с мамой прилетели на заседание по разводу и подали встречный иск о том, что хотят забрать ребенка. Чего только не прозвучало на заседаниях с их стороны. Например, что в моих вещах нашли наркотики. В голове не укладывается! Ну, естественно, суд это даже не принял во внимание. А еще муж говорил, что я препятствую общению с ребенком. Хотя в опеке я попросила посмотреть его паспорт, где было видно, что его просто не было в стране — с кем видеться давать?

— Тем не менее вы все-таки дали ему встретиться с дочкой, и в итоге он ее чуть не украл…

— Я просто даже не думала, что он на это способен. Он сменил тактику, начал писать мне эсэмэски, как он соскучился по Соне, как он хочет ее видеть. Я подумала: если он действительно хочет, почему бы и нет! В результате мы организовали встречу в детском кафе. И, честно, вот здесь я немножко потеряла бдительность. Я даже попросила друга со мной прийти. Но я не думала, что так получится. Сергей написал до этого расписку, что гарантирует: он не схватит и не травмирует ребенка. Первый час он действительно с ней играл. А потом начали происходить все эти события. На камерах видно, что он спланировал похищение.

— Как вы это определили?

— Где-то в половине седьмого вечера в это кафе зашли два сомнительных мужчины в черных одеждах, один со шрамом. Сели, заказали только кофе и стали смотреть футбол. Муж также не стал сам заказывать еду, попросил меня это сделать, потому что, как я предполагаю, знал, что надо будет убегать. У них все было спланировано, они готовились к этой краже. В определенный момент к кафе подъехала черная тонированная машина без номеров. А Сергей мне вдруг сказал, что собирается забрать Соню прямо сейчас. Но ребенка нельзя вырывать из привычных условий и везти в какую-то съемную квартиру в Химках! Ей сейчас неврологи прописали лекарства, и они у меня дома. Нельзя так — у нас ребенок необычный. Но в этот момент эти мужчины в черном меня схватили и оттащили в конец зала, держали, руки выламывали. А он с Соней на руках бежал дальше. Мой знакомый сразу кинулся за ним, а я закричала: «Помогите, у меня пытаются украсть ребенка. Это мой ребенок!» И люди, которые были в кафе, вскочили, преградили ему путь к машине. Почти 50 человек сказали: «Вы никуда не поедете». Я очень благодарна этим людям за то, что они оказались такими неравнодушными. Они вызвали полицию, которая приехала быстро.

— А как он себя вел в этот момент?

— Он боролся, дрался с мужчинами и пытался пробраться сквозь толпу с ребенком на руках. И вот это я считаю преступлением. Ладно, на меня напали, но такое отношение к ребенку! Дело в том, что у дочери очень легкая возбудимость. Неврологи сказали, что она подвержена риску — у нее может случиться инсульт, если даже вдруг внезапно каркнет ворона, например. И он знал об этом. А я ему доверяла, потому что думала, что он не сможет причинить вред ребенку, не сможет схватить и травмировать, испугать. А он на это пошел.

— И что в итоге решил суд после всей этой истории?

— На суд муж не явился, адвокат его сбежал с суда, ребенок будет жить со мной. Ну а сейчас Сергей пытается оправдать себя, что это был вынужденный крик души, что он действовал в интересах ребенка, а еще — что сделал это на почве ревности. Я думаю, что, как бы он ни пытался меня убедить, ничто не оправдает таких действий — навредить трехлетнему ребенку. Сейчас он пытается найти на меня компромат. Сфотографировал какую-то машину у дома и говорит, что это автомобиль моего любовника.

— А сейчас финансово он хоть как-то помогает?

— Ему определили двойные алименты, потому что ребенок с инвалидностью. Но для меня сейчас алименты не главное. Он вообще с января ни разу не перечислил нам денег. Только за две недели до суда вдруг выплатил 20 тысяч рублей. Мы, когда купили дом, землю оформили на него. Теперь все вещи Сонечки в этом закрытом доме. А мы живем с ней в большой квартире с родителями в Москве, в моем родовом гнездышке. У ребенка много пространства: две комнаты, большой коридор, где она любит гулять с колясочкой. Я сейчас сама ее тяну, хотя раньше было сложно. Но я привыкла…