Собчак пытается внушить сыну «правильные жизненные ценности»

Она прекрасно знает, как непросто приходится детям знаменитых родителей. Сама Ксения Собчак рассказывала: в детстве на нее в школе показывали пальцем и в классе воцарялась гробовая тишина, когда она входила в помещение. У Собчак был личный охранник и много чего еще, что ей совсем не нравилось. Но сына Ксения намерена воспитывать иначе.

Платону скоро исполнится два года и по словам его звездной мамы, мальчик растет весьма сообразительным. В новом интервью Hello! Ксения также поведала, что не будет следовать примеру своих родителей. «Хотелось бы воспитывать его немного по‑другому. Я не считаю, что у меня было идеальное детство. Хочется меньше его баловать, меньше задаривать игрушками, давать как можно больше любви и каких-то настоящих эмоций».

Собчак уверяет, что в будущем постарается сделать все возможное, чтобы мальчик не вырос тщеславным. «В будущем мне бы не хотелось культивировать в нем ощущение, что он какой-то особенный. Мне кажется, чувство избранности исходит не от того, в какой ты семье рожден, а от того, что ты собой представляешь. Хочется, чтобы у сына были правильные жизненные ценности».

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9 Июл 2018 в 1:50 PDT Напомним, в последнее время ходят слухи о том, что Ксения вместе с супругом готовятся к появлению второго малыша. Слишком часто Собчак появляется в достаточно просторных нарядах на различных мероприятиях. Жена рэпера Dino MC Мишаня, недавно побывавшая вместе с Ксенией на одной из церемоний, подтвердила слухи об интересном положении звезды, но сама Ксения предпочитает воздерживаться от комментариев.

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