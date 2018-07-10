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В Омске для семей с паллиативными детьми работает диспетчерская служба
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В Омске для семей с паллиативными детьми работает диспетчерская служба 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Благотворительный центр помощи детям «Радуга» открыл диспетчерскую службу, об этом сообщили в министерстве труда и соцразвития Омской области. Паллиативная служба благотворительного центра «Радуга» продолжает расширяться. В отдельном помещении вместе с офисом выездной бригады детской паллиативной помощи организована диспетчерская консультативная служба. По номеру 908-906 можно получить информационно-психологическую поддержку, узнать, куда обратиться за социальной и медицинской помощью. Психологи центра приглашают для общения родителей паллиативных детей по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 140, кв. 40.
Справка:
Выездная паллиативная служба благотворительного центра помощи детям «Радуга» существует с 2013 года и за это время помогла сотням семей омичей и жителей районов Омской области.
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