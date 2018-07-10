Cпасенные в Таиланде дети не смогут приехать на финал ЧМ-2018

Напомним, в письме, отправленном в конце прошлой недели главе Федерации футбола Таиланда, Инфантино пригласил детей приехать в Москву, заверив, что международная футбольная ассоциация возьмет на себя все расходы по их перелету и пребыванию в российской столице.

"Они не могут поехать, какое-то время ребята должны остаться в больнице", — сказал Тонччай Лердвилаатанапонг, старший сотрудник министерства здравоохранения Таиланда на первой пресс-конференции, в которой поднималась проблема здоровья детей, передает AFP.

"Они, вероятно, будут смотреть финал по телевидению", — добавил чиновник на брифинге, который прошел в больнице провинции Чианг Рай.

Восемь детей в возрасте от 11 до 16 лет, которые были вызволены из пещеры, где они провели две недели без еды на узком уступе, в настоящее время проходят курс лечения и реабилитации. В целом их состояние является стабильным. У мальчиков взяты анализы на предмет наличия инфекции. Двое лечатся от пневмонии. Все мальчики носят солнцезащитные очки, чтобы привыкнуть к дневному свету. Сегодня проходит третья фаза операции по эвакуации четверых детей и их тренера.