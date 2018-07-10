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В Зауралье двое детей пострадали при обрушении балкона
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В Зауралье двое детей пострадали при обрушении балкона 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В селе Стариково (Шумихинский район) при обрушении балкона в двухэтажном доме пострадали дошкольники.
Трагедия произошла вечером 9 июля, сообщает газета «Наша Шумиха». Судя по фотографиям с места происшествия, пол балкона провалился, когда на нем находились дети. По информации издания, девочку откинуло в сторону и она отделалась ссадинами и испугом. Мальчика же придавила бетонная плита. Ребенка в тяжелом состоянии на вертолете доставили в Курган.
Получить оперативный комментарий по факту произошедшего в пресс-службе СУ СКР по Курганской области "Уралинформбюро" не удалось.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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