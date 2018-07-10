В Зауралье двое детей пострадали при обрушении балкона

В селе Стариково (Шумихинский район) при обрушении балкона в двухэтажном доме пострадали дошкольники.

Трагедия произошла вечером 9 июля, сообщает газета «Наша Шумиха». Судя по фотографиям с места происшествия, пол балкона провалился, когда на нем находились дети. По информации издания, девочку откинуло в сторону и она отделалась ссадинами и испугом. Мальчика же придавила бетонная плита. Ребенка в тяжелом состоянии на вертолете доставили в Курган.