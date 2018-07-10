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Самойлова рассказала про четвертую беременность
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Самойлова рассказала про четвертую беременность 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Многодетная мама всегда обладала идеальными формами, чем не забывала похвастаться в Инстаграм.
На днях жена популярного рэп-исполнителя Джигана показала поклонникам снимок в коротком обтягивающем платье зеленого цвета с глубоким декольте. Поскольку селфи в зеркале сделано сбоку, можно увидеть, что девушка находится в интересном положении.
На самом деле Окасана просто хотела проверить реакцию подписчиков на подобную новость. Девушка вовсе не ожидала такого потока негатива, который обрушился на нее со стороны читательниц блога. В итоге, Самойлова опубликовала гневное обращение к хейтерам, заметив, что дамы переволновались при виде фото с животиком так, будто Оксана собирается рожать от их спутников жизни или им самим придется воспитывать 4-го ребенка звездной пары.
Самойлова заметила, что теперь будет ждать лет 5, прежде чем завести малыша. Девушка готова пойти на такие жертвы ради слабой психики представителей общественности. Позитивно настроенные подписчики попросили Оксану не обращать внимания на глупости и родить еще как минимум 2-их детей, так как они у нее получаются очень красивыми.
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