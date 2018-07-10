Ещё
Домашняя собака изуродовала лицо костромского малыша
Далее:
Читайте также:
Ещё

Домашняя собака изуродовала лицо костромского малыша 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Домашняя собака вцепилась в лицо ребенка-дошкольника, узнал KOSTROMA.TODAY. Жители села Ильинское (Костромской район) в шоке от произошедшего.
Жуткая история произошла на прошлой неделе. Известно о ней стало только сейчас.
По нашей информации, ребенок играл со своей собакой, которая живет в будке во дворе. Неожиданно пес вцепился клыками в лицо мальчика. На крики ребенка прибежали родственники. У малыша было изуродовано лицо.
После случившегося мальчик перенес несколько операций. Было подозрение, что он может лишиться глаза. Но все обошлось.
Родственники были в шоке от произошедшего — с этой собакой раньше играли все местные дети. Подобной агрессии она никогда не проявляла.
В Костромском районе из этой истории сделали жуткую сказку — некоторые жители поговаривали, что по селу ходила стая бродячих собак, которая и набросилась на ребенка.
Kostroma.Today: последние новости
Число первоклассников в Костроме бьет рекорды: остались места лишь в 3 школах Места в детсадах Костромы стали давать детям в 2,5 года Три ребенка пропали в выходные в Костромской области
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трусы на лямках»: Подольская изумила купальником21
Шведская модель поразила бесконечными ногами51
Врачи назвали основные привычки долгожителей1
Басков рассекретил свадьбу Бузовой31
«Расплющенные солнцем тела»8
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
00:31
Шведская модель поразила бесконечными ногами
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение