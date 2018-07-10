Домашняя собака изуродовала лицо костромского малыша

Домашняя собака вцепилась в лицо ребенка-дошкольника, узнал KOSTROMA.TODAY. Жители села Ильинское (Костромской район) в шоке от произошедшего.

Жуткая история произошла на прошлой неделе. Известно о ней стало только сейчас.

По нашей информации, ребенок играл со своей собакой, которая живет в будке во дворе. Неожиданно пес вцепился клыками в лицо мальчика. На крики ребенка прибежали родственники. У малыша было изуродовано лицо.

После случившегося мальчик перенес несколько операций. Было подозрение, что он может лишиться глаза. Но все обошлось.

Родственники были в шоке от произошедшего — с этой собакой раньше играли все местные дети. Подобной агрессии она никогда не проявляла.

В Костромском районе из этой истории сделали жуткую сказку — некоторые жители поговаривали, что по селу ходила стая бродячих собак, которая и набросилась на ребенка.