Ребенок из Новосибирска сбежал в Кузбасс за земляникой

В Кемеровской области местные полицейские в течение 15 минут разыскали пропавшего 8-летнего мальчика, которые приехал из Новосибирска на каникулы к бабушке. «В дежурную часть отдела полиции Красный Камень по городу Киселевску обратилась 60–летняя женщина, — сообщает ГУ МВД по Кузбассу. — Она сообщила о том, что с территории дачного участка в деревне Александровка ушел и пропал без вести ее восьмилетний внук».

Сотрудники полиции срочно выехали в деревню Александровка и, объезжая местные улицы, в течение 15 минут разыскали без вести пропавшего ребенка. Мальчик рассказал полицейским, что решил сделать сюрприз бабушке и пошел в поле за ягодой. Собранную дикую клубнику он как раз нес домой. «Инспектор провела профилактическую беседу с ребенком о недопущении самовольных уходов из дома, а бабушке рекомендовано усилить контроль за внуком», — добавили в полиции.

В самом Новосибирске сегодня тоже нашли сбежавших детей: 15-летняя Эсмира и 17-летняя Эльмира ушли из дома еще 25 июня после ссоры с отцом. Мужчина был недоволен, что его дочери ничего не делают по дому и вульгарно одеваются. Несколько дней сестры бродяжничали по Новосибирску, пока их не заметил в кафе собственный брат.