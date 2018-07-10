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Дети с особенностями развития могут принять участие в творческом конкурсе
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Дети с особенностями развития могут принять участие в творческом конкурсе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Более 500 детей с особенностями развития примут участие в созданном для популяризации изучения компьютерных наук творческом конкурсе Благотворительного фонда «Гольфстрим», сообщили в фонде.
Необычный конкурс стартовал 8 июля, в День семьи, любви и верности, во всех регионах страны при поддержке деятелей искусства, бизнеса и информационных технологий. Дети от 4 до 18 лет смогут создать рисунок в любом графическом редакторе по теме «Моя семья» и выйти в финал конкурса «Графика жизни».
Президент фонда Марина Зубова отметила:
"Конкурс — это шанс широко рассказать детям с особенностями развития, что компьютер — это не только игрушка, это окно в мир и будущая профессия! Мы ставим перед собой цель — привлечь максимальное количество детей к изучению компьютерных наук, что поможет им найти достойную работу, общаться и реализовывать себя не выходя из дома".
20 рисунков финалистов будут представлены на выставке в Государственном Дарвиновском музее и крупных площадках Москвы и Сочи осенью 2018 года. 12 рисунков-победителей будут включены в новогодний календарь 2019 для реализации в корпоративном секторе; восемь рисунков будут реализованы в рамках благотворительного аукциона 13 ноября 2018 года на нескольких площадках, включая Государственный Центр Современного Искусства. Все вырученные средства будут направлены в помощь тяжелобольным детям — подопечным фонда «Гольфстрим».
Рисунки будут отбираться в два этапа: первый этап включает оценку и отбор 100 лучших работ сотрудниками фонда «Гольфстрим», второй этап включает онлайн-оценку и отбор 20 финалистов по 5-балльной шкале экспертным жюри. Победители конкурса получат ценные призы.
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