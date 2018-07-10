Как избавиться от хлама, чтобы дом задышал?

Однажды я выбросила из дома несколько мешков ненужных вещей. И не узнала свой дом. Не надо уплотнять вещи на полках в шкафу — это создает обманчивое ощущение изобилия и разнообразие. На самом деле, нет разнообразия в шкафу, где мы половину вещей просто перебираем ежедневно, но не выбираем.

Если сфокусироваться на одежде и выбросить то, что создает количество, а оставить только то, что приносит удовольствие — появляется гораздо более интересный выбор на каждый день. Ведь так или иначе, мы не используем все вещи, которые храним. И если перестать хранить то, что не используем, то начнем использовать чаще то, что нам доставляет удовольствие.

Представьте себе шкаф, который открываешь и всегда знаешь что надеть! Это ли не счастье? Оказывается, если выбросить посуду, которая хранится потому что «сама не знаю почему, но не пользуюсь», то становится очевидно, что смысла хранить ее не было. И вдруг, благодаря тому, что на кухне освобождается место — у тебя появляется время и силы на новые рецепты, на семейные ужины. Со мной вышло именно так. Пространство, которое я освободила на кухне, сыграло важную роль в разнообразии нашего меню.

А чем меньше у детей игрушек, тем интереснее их игры. Однажды, я устала убирать детские игрушки и мы с детьми их отсортировали и оставили дома лишь пятую часть от того, что было. И мои дети оказываются умеют придумывать классные игры. И это разнообразие, которое у них было — вероятно, было нужно нам, родителям, в попытках занять детей.

С тех пор появилось много новых игрушек, но их общее количество не зашкаливает как раньше. Дети стали разборчивей, а мы перестали устраивать детский мир дома.

Если хранить вещи «на всякий случай» или хранить все без разбору, опираясь на «а вдруг пригодится», то так и проживешь всю жизнь в ожидании того самого «всякого случая». А можно просто опираться на те, что реально происходит в вашей жизни и окружить себя вещами, которые реально пригождаются.

Итак, как расхламить дом, чтобы оставить самое главное?

Начните со своих личных вещей. Не беритесь за все сразу, переберите только то, что принадлежит вам. Да, возможно, от этого ваш дом не опустеет, но вы почувствуете тот свежий воздух, который появится, когда среди ваших личных вещей останется только то, что реально вам надо и то, что приносит вам удовольствие.

Принимаясь за дело, смотрите на это как на последовательность действий. Не пытайтесь объять необъятное и разобрать все за один день. Разбирайте вещи по мере сил.

С самого начала сформулируйте к чему хотите прийти. Представляйте в красках как вы будете себя чувствовать когда закончите. Опишите свой освободившийся дом!

Помните о том, что невозможно сделать это раз и навсегда. Ведь мы пользуемся вещами, они перестают нам нравится, приходят в негодность и нам периодически нужно снова возвращаться к расхламлению. Но с каждым разом это будет происходить все реже и все проще.

Порядка вашему дому!

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