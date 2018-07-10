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В Светлогорске осудили женщину, пытавшуюся отнять продукты у ребёнка
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В Светлогорске осудили женщину, пытавшуюся отнять продукты у ребёнка 

Клопс.Ru 41 минуту назад
В Светлогорске вынесли приговор женщине, которая тайно похитила телефон и пыталась отнять продукты у ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Светлогорского районного суда.
Кражу нарушительница совершила в марте 2018 года. В подъезде дома она тайно похитила мобильник стоимостью 4400 рублей. А в апреле попыталась отнять у ребёнка пакет с продуктами стоимостью 890 рублей — тот ждал маму, которая ненадолго отошла. Однако нарушительнице не удалось этого сделать, так как вернулась мать ребёнка.
В зале суда женщина согласилась с обвинением и раскаялась в содеянном. Суд квалифицировал действия N. по ч. 1 ст. 158 УК РФ как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ как покушение на грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества, не доведённое до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
В итоге подсудимой назначили 240 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.
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