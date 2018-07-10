Диагноз «аритмия» у детей ставится чаще, чем раньше

Как значится в медицинских справочниках, нарушение ритма сердца (НРС), то есть аритмия, возникает в случае, когда электрические импульсы, инициирующие сердечное сокращение, функционируют неправильно. Сердце бьётся слишком быстро или, напротив, медленно, а иногда — нерегулярно, неритмично. Аритмии встречаются часто и, как правило, не слишком опасны. Но при этом следует учитывать, что, во-первых, детское сердце существенно отличается от взрослого, а во-вторых, причин для возникновения НРС в детском возрасте много. Медики говорят и о врожденных или приобретенных пороках, и об аномалиях проводящей системы сердца, и о последствиях перинатального поражения центральной нервной системы. Называют также период полового созревания у подростков, в который возникают вегето-сосудистые дистонии, и даже очаги хронической инфекции лор-органов. Помимо этого, в ряде случаев аритмия сердца является лишь синдромом, осложняющим течение других заболеваний. Но так или иначе — НРС у детей далеко не всегда представляют угрозу для жизни, и большинство из них обратимы. Однако, поскольку успех лечения во многом зависит от своевременного обращения к специалистам, родители должны чётко знать и понимать, в каких случаях им следует насторожиться. О том, на что следует обращать внимание, рассказывает профессор, доктор медицинских наук, руководитель Центра заболеваний сердца детской городской больницы № 1 Татьяна Кимовна Кручина:

— С нарушениями ритма сердца в последние годы попадают к кардиологам всё больше российских детей, но связано это отнюдь не с тем, что заболевание стало встречаться чаще. Причина роста числа выявленных случаев заболевания в том, что в 2012 году Минздрав издал приказ о порядке проведения профилактических осмотров детей. То есть сказать, что раньше такие обследования не проводились, нельзя, вопрос в том, что раньше это делалось достаточно спонтанно, сумбурно и без соблюдения какого-либо порядка. Электрокардиограмму (ЭКГ) снимали детям в случае возникновения жалоб или, допустим, перед тем, как направить ребёнка на оперативное лечение. В 2017-м приказ был обновлён, и теперь в стране проводятся скрининги, направленные на выявление группы риска. В обязательном порядке, даже без жалоб, каждому ребёнку делают ЭКГ в возрасте 12 месяцев, шести и затем — 15 и 17 лет. Кроме того, все дети в возрасте одного месяца и шести лет направляются на эхокардиографическое обследование, и именно эти меры привели к увеличению выявленных случаев НРС. Важность подобных обследований трудно переоценить, тем более что симптомов, точно указывающих на аритмию, к сожалению, не существует. Если, к примеру, у младенца наступает приступ болезненного учащённого сердцебиения — тахикардии, он не способен пожаловаться на сердцебиение. Малыш просто может быть вялым, отказываться от кормления или долго спать в неурочное время. Если приступ продолжителен, родители замечают, что ребёночек побледнел или у него появился цианоз — синюшная окраска кожи и слизистых оболочек, но причина такого состояния им не понятна. И лишь врач вызванной ими скорой, сняв ЭКГ, называет диагноз.

Если нормальная частота сердечных сокращений взрослого человека составляет 60–80 ударов в минуту, то для новорождённого ребёнка нормой считаются показания 130–140.

С детьми, которые уже умеют говорить, несколько проще — они могут обрисовать клиническую картину: не только рассказать, что с ними происходит в данный конкретный момент, но даже вспомнить, после чего у них сильно забилось сердце. К слову, некоторые родители говорят, что видят, как при частом сердцебиении у ребёнка трепещет грудная клетка. Но проблема в том, что они зачастую не могут сосчитать у ребёнка пульс, а если даже и способны это сделать, далеко не всегда знают, какую частоту сердечных сокращений у детей следует считать нормальной. Прежде всего, взрослые должны помнить, что сердце ребёнка бьётся не так, как сердце взрослого, и пульс у детей изменяется с возрастом. Если нормальная частота сердечных сокращений взрослого человека составляет 60–80 ударов в минуту, то для новорождённого ребёнка нормой считаются показания 130–140, причём если у малыша что-то болит или он хочет кушать, частота пульса поднимается у него до 160–170 ударов в минуту. Данные цифры являются нормальными частотными характеристиками ритма младенца. Далее, с возрастом, они уменьшаются: для детей младшего возраста норма определена цифрами 90–120 ударов в минуту, у школьников младших классов она составляет от 70 до 100, а показатели подростков приближаются к нормам взрослого человека. Если частота сердечных сокращений ниже указанных норм (к примеру, пульс у новорождённого — 100 ударов в минуту), такое нарушение сердечного ритма называется брадикардией, а превышение, как уже было сказано, — тахикардией. И если в первом случае родители более или менее способны сосчитать у ребёнка пульс, то во втором это становится для них настоящей проблемой.

Когда дети растут фактически без участия взрослых, много времени проводят со своими компьютерами, смартфонами, недостаточно занимаются спортом, это выливается в дисбаланс вегетативной нервной системы, который и приводит к нарушению ритма сердца.

Тахикардия у младенца проявляется сердцебиением свыше 180–200 ударов в минуту, а во время приступов она может доходить до 250 и даже до 300 ударов. Родителей, обратившихся к нам с подобными проблемами, мы учим измерять у ребёнка пульс, однако с этой задачей справляются далеко не все, и тогда врач советует им приобрести специальную аппаратуру для домашнего мониторинга частоты сердечных сокращений — пульсоксиметр. Подросткам, конечно, можно замерить пульс, используя обычный прибор для измерения давления, но для младенцев и детей младшего возраста такой способ не подходит, так как надеть манжетку на маленькую ручку попросту невозможно… Вообще, среди наших пациентов детей, страдающих тахикардией, меньше, чем тех, у кого диагностируется брадикардия. Брадикардия — самое распространённое НРС. Ещё одно распространённое заболевание — экстрасистолия — нарушение регулярности ритма. И хотя число пациентов, у которых выявлена та или иная форма НРС, растёт во многом благодаря своевременному обследованию детей, следует всё-таки сказать о негативных факторах, вызывающих развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Если говорить о взрослых, в группу риска попадают, как правило, те, кто курит, страдает ожирением и гиподинамией, но в детской практике такие случаи встречаются не часто. Для детей, которых к нам приводят родители, как правило, характерен неправильный образ жизни — несоблюдение режима дня, несбалансированное питание, недостаточный сон, отсутствие подвижных игр на свежем воздухе. Когда дети растут фактически без участия взрослых, много времени проводят со своими компьютерами, смартфонами, недостаточно занимаются спортом, это выливается в дисбаланс вегетативной нервной системы, который и приводит к нарушению ритма сердца. Не менее важно наличие в семье хорошего климата — у ребёнка должны быть посильные для него индивидуальные физические и эмоциональные нагрузки. Нельзя требовать от него больше того, что способна перенести его нервная система, так как излишнее напряжение приводит к возникновению различных заболеваний. В целом НРС сегодня достаточно хорошо лечатся. В большинстве случаев пациентам даже не назначается специальная антиаритмическая терапия — чтобы нормализовать ритм сердца, достаточно улучшить состояние вегетативной и центральной нервной системы. Более того, при большинстве функциональных НРС не нужно ограничивать ребёнка в занятиях физкультурой и в умеренных занятиях спортом. Тем не менее встречаются и очень серьёзные заболевания, так называемые каналопатии, связанные с генетическими мутациями, влияющими на передачу импульса сердца. Это очень тяжёлые НРС, и многие из них смертельно опасны. Лечение таких пациентов проводится в условиях стационара, под строгим электрокардиографическим и клиническим контролем. Но, слава Богу, это достаточно редкая группа. В остальных же случаях, как показывает практика, если устранить вызывающие НРС факторы, состояние ребёнка достаточно быстро и значительно улучшается.