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«Мегафон» запустит сервис по рассылке фотографий пропавших детей находившимся рядом людям
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«Мегафон» запустит сервис по рассылке фотографий пропавших детей находившимся рядом людям 

Агентство «Москва» 1 час назад
Компания «Мегафон» запустит сервис по рассылке фотографий пропавших детей людям, которые предположительно могли находиться рядом с ними в момент пропажи. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Солдатенков на первом всероссийском форуме поисковых отрядов «Организация поиска и оказания помощи пропавшим и пострадавшим детям».
«Нам кажется, что мы нашли решение, в том числе юридическое, не нарушающее закон о персональных данных, по поиску детей. Это решение мы планируем тестировать с МВД в ближайшее время. Решение на основе Big Data предполагает, что мы с помощью специально созданной платформы «Мегафон. Поиск» сможем сделать рассылки через SMS с фотографиями пропавшего ребенка тем людям, которые с большей степенью вероятности находились во время его пропажи в том месте или в то время», — сказал С. Солдатенков.
Он также добавил, что «Мегафон» разработал специального дрона, который, поднявшись на высоту до 100 м, обеспечит спасателей связью на расстоянии до 5 км в лесу.
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