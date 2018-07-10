Девочку убило током из‐за котят

Десятилетняя американка погибла, пытаясь достать котят из сушильной машины. Ребенка убило током, сообщил New York Post.

Девочка погибла в городе Нью Бостон в штате Техас. Местная полиция уже начала расследование. Тело ребенка отправили на медицинскую экспертизу.

Полицейские пытаются выяснить, что произошло и почему в тот момент девочка была дома одна. Предположительно, котята провалились внутрь сушилки и школьница попыталась вытащить их наружу.

Восьмимесячный ребенок погиб, выпав из своей кроватки в станице Полтавская Краснодарского края. Его мать ранее привлекали к административной ответственности за распитие алкогольных напитков.