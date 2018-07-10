Ещё
Девочку убило током из‐за котят
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девочку убило током из‐за котят 

360tv.ru 50 минут назад
Десятилетняя американка погибла, пытаясь достать котят из сушильной машины. Ребенка убило током, сообщил New York Post.
Девочка погибла в городе Нью Бостон в штате Техас. Местная полиция уже начала расследование. Тело ребенка отправили на медицинскую экспертизу.
Полицейские пытаются выяснить, что произошло и почему в тот момент девочка была дома одна. Предположительно, котята провалились внутрь сушилки и школьница попыталась вытащить их наружу.
Восьмимесячный ребенок погиб, выпав из своей кроватки в станице Полтавская Краснодарского края. Его мать ранее привлекали к административной ответственности за распитие алкогольных напитков.
360tv.ru: последние новости
Принц Гарри подарит племяннику книгу за 670 тысяч рублей Врачи нашли инфекцию у всех эвакуированных из тайской пещеры детей Илон Маск показал видео из затопленной пещеры в Таиланде
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трусы на лямках»: Подольская изумила купальником27
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка15
Шведская модель поразила бесконечными ногами54
Врачи назвали основные привычки долгожителей5
«Ты главная, ты крутая!»: Пугачева о комплексах8
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение