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Астраханец привел в экстрим‐парк трехлетнюю дочь. Он прогнал подростков, чтобы девочка не поранилась
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Астраханец привел в экстрим‐парк трехлетнюю дочь. Он прогнал подростков, чтобы девочка не поранилась 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: Волга
Неизвестный привел дочь на площадку для экстремального катания в Астрахани и приказал подросткам перестать делать трюки, чтобы девочка не поранилась. Молодые спортсмены пытались объяснить мужчине, что рядом есть детская площадка, но тот стоял на своем. О противостоянии рассказал «Астрахань24».
Как рассказали очевидцы, такие разборки с родителями происходят в парке систематически. На видео с инцидента мужчина спровоцировал конфликт с подростками, которые катались в скейт-парке на Петровской набережной. Он привел свою маленькую дочку на площадку с рампами и обнаружил, что ей тяжело передвигаться на своем трехколесном самокате в зоне для экстремального катания.
Вместо того, чтобы уйти на детский городок в нескольких метрах от опасной зоны, родители часто приводят своих чад именно в зону, где молодежь катается на самокатах, BMX и скейтах. Во время беседы отец ребенка жестко встал на своем, что его чадо «катается и будет кататься» здесь и не воспринял слова подростков о том, что в любой момент во время трюка его ребенок может получить травму.
Дети облюбовали крыши челябинских многоэтажек и катаются по ним на скейтах. Соответствующее видео появилось в одном из пабликов «ВКонтакте».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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