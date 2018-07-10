Мне кажется, что мои дети росли сами по себе, как «придорожная трава»

Елена Викторовна Косогова — начальник производственной лаборатории филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Муравленко «Тепло» с 2014 года.

В системе ЖКХ трудиться с 1988 года, с 2011 года унитарное предприятие «Тепло» вошло в состав АО «Ямалкоммунэнерго».

Вот уже 7 лет эта женщина часть команды крупнейшего коммунального холдинга на Ямале. В преддверие «Дня семьи любви и верности» Елена Косогова дала интервью нашим коллегам из пресс-службы АО»Ямалкоммунэнерго», в котором раскрылась не только, как ценный работник, но ещё как женщина.

В честь праздника Елену Косогову спросили что такое семейное счастье. Однако вопреки ожидаемому перечислению качеств идеальной семьи Елена Викторовна отметила, что она не может сказать что это такое. Не потому, что она в своей жизни несчастна, а потому, что счастье явление относительное. Так же как воспитание детей. Неожиданно женщина, которая наладила бесперебойную работу лаборатории и принесла государственные сертификаты качества своему предприятия заявила, что никогда не думала над тем: как правильно воспитывать детей?

«« Что может быть еще важнее для женщины, чем радость материнства. Тем более, когда у тебя полный «комплект» — сын и дочь, с которыми ты на «одной волне». Никогда не понимала, в чем заключается воспитание детей, мы просто жили вместе, на виду друг у друга. И кто кого воспитывал — это еще большой вопрос.

Ведь с детьми не проходят никакие нравоучения, если они не подкрепляются твоими поступками, твоей жизненной позицией. Дети, как губка, впитывают все: и хорошее, и плохое. Позитивное отношение к жизни и окружающим тебя людям не привить, если у самого этого нет.

Мне как-то не приходилось объяснять им, что хорошо, а что плохо. Мне вообще кажется, что мои дети росли сами по себе, как «придорожная трава», и в то время, когда их нужно было воспитывать, я была на работе», — поделилась Елена Косогова, начальник производственной лаборатории филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Муравленко «Тепло».

Источник фотографии:surfingbird.ru