Ещё
Мне кажется, что мои дети росли сами по себе, как «придорожная трава»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мне кажется, что мои дети росли сами по себе, как «придорожная трава» 

Уральский меридиан 41 минуту назад
Фото: Уральский меридиан
Елена Викторовна Косогова — начальник производственной лаборатории филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Муравленко «Тепло» с 2014 года.
В системе ЖКХ трудиться с 1988 года, с 2011 года унитарное предприятие «Тепло» вошло в состав АО «Ямалкоммунэнерго».
Вот уже 7 лет эта женщина часть команды крупнейшего коммунального холдинга на Ямале. В преддверие «Дня семьи любви и верности» Елена Косогова дала интервью нашим коллегам из пресс-службы АО»Ямалкоммунэнерго», в котором раскрылась не только, как ценный работник, но ещё как женщина.
В честь праздника Елену Косогову спросили что такое семейное счастье. Однако вопреки ожидаемому перечислению качеств идеальной семьи Елена Викторовна отметила, что она не может сказать что это такое. Не потому, что она в своей жизни несчастна, а потому, что счастье явление относительное. Так же как воспитание детей. Неожиданно женщина, которая наладила бесперебойную работу лаборатории и принесла государственные сертификаты качества своему предприятия заявила, что никогда не думала над тем: как правильно воспитывать детей?
«« Что может быть еще важнее для женщины, чем радость материнства. Тем более, когда у тебя полный «комплект» — сын и дочь, с которыми ты на «одной волне». Никогда не понимала, в чем заключается воспитание детей, мы просто жили вместе, на виду друг у друга. И кто кого воспитывал — это еще большой вопрос.
Ведь с детьми не проходят никакие нравоучения, если они не подкрепляются твоими поступками, твоей жизненной позицией. Дети, как губка, впитывают все: и хорошее, и плохое. Позитивное отношение к жизни и окружающим тебя людям не привить, если у самого этого нет.
Мне как-то не приходилось объяснять им, что хорошо, а что плохо. Мне вообще кажется, что мои дети росли сами по себе, как «придорожная трава», и в то время, когда их нужно было воспитывать, я была на работе», — поделилась Елена Косогова, начальник производственной лаборатории филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Муравленко «Тепло».
Источник фотографии:surfingbird.ru
Уральский меридиан: последние новости
В Свердловской области пятилетний ребенок выпал с четвертого этажа В Зауралье в реке Исеть водолазы нашли тело утонувшего мальчика В Сургуте приземлилась международная кругосветная экспедиция
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка22
«Трусы на лямках»: Подольская изумила купальником27
«Ты главная, ты крутая!»: Пугачева о комплексах8
Шведская модель поразила бесконечными ногами54
Врачи назвали основные привычки долгожителей5
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение