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Почти 1000 вологжан появились на свет в июне
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Почти 1000 вологжан появились на свет в июне 

Вологда.рф 35 минут назад
Фото: Вологда.рф
963 малыша родились в Вологодской области в минувшем месяце. Среди них 16 двоен и одна тройня. «Тройное счастье» появилось в семье Гагариных.
Как сообщает региональное Управление ЗАГС, чаще всего малышам в этом месяце давали имена Михаил и Анна — так родители назвали по 28 мальчиков и девочек.
Популярным стало имя Матвей — такое имя получил 21 новорожденный. 19 младенцев стали Димами и столько же — Егорами. Также популярными оказались имена Ярослав, Иван, Александр, Даниил, Илья, Максим, Никита, Алексей и Андрей.
Среди девочек больше всего новорожденных июня получили имя Катя. Свидетельства о рождении с таким именем выдали 25 малышкам. Столько же девочек получили имя София. Чуть меньше — по 23 человека — стали Валериями, Ксениями и Мариями. Также в топ попали имена Варвара, Виктория, Полина, Александра, Дарья, Ева, Милана, Алиса, Елизавета, Кира, Ульяна, Дарина, Алена, Алина.
Как сообщает областное Управление ЗАГС, самые популярные с начала года имена — это Артем, Иван, Максим, Михаил. Среди девочек — Ксения, София и Анастасия.
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