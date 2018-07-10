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Елене Каримовой, обвиняемой в жестоком убийстве своих детей, продлили арест
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Елене Каримовой, обвиняемой в жестоком убийстве своих детей, продлили арест 

nn.ru 38 минут назад
Фото: nn.ru
Суд удовлетворил требования следователя и продлил Елене Каримовой содержание под стражей на два месяца — до 25 августа, сообщает пресс-служба Московского районного суда.
Сгоревшие тела детей нашли 26 апреля около деревни Осинки в Семеновском округе 26 апреля при тушении старого здания овощехранилища. На следующий день по подозрению в убийстве была задержана мать малышей Елена Каримова. По версии следствия, она задушила 4-летнюю Хадижу и 2-летнего Сулеймана в автомобиле, а потом два дня возила их трупы и пыталась сжечь.
Подозреваемая созналась в преступлении и заявила, что пошла на такое, потому что не могла обеспечить достойную материальную жизнь своим детям. При этом она тратила ежемесячно на аренду автомобиля 40 тысяч рублей. Суд арестовал Каримову на 2 месяца.
Родня и друзья молодой женщины не верят в ее виновность. Подруга подозреваемой рассказывала, что за месяц до трагедии объявился отец детей, с которым Каримова развелась в марте этого года. Якобы он, гражданин Азербайджана, угрожал бывшей жене. Родственники даже не исключают, что она могла спрятать детей и оговорить себя, чтобы оградить их от отца.
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Женский форум
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