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Бабушке соцвычет на внучку не полагается
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Бабушке соцвычет на внучку не полагается 

Время бухгалтера 1 час назад
Финансисты напоминают, что, определяя базу по НДФЛ, плательщик может заявить о своем праве на соцвычет в сумме, выплаченной за очное обучение родных детей младше 24 лет или подопечных младше 18 лет. НК РФ ограничивает такой вычет 50 тыс. руб. на каждого ребенка, а предоставляют льготу обоим родителям сразу, то есть второй раз вернуть часть денег за обучение одного и того же ребенка не выйдет. Однако у бабушки, оплатившей обучение внучки, права на такой вычет нет.
Минфин напоминает, что положения НК РФ личного характера не носят. Изменений в порядке предоставления вычетов в ближайшее время ведомство также не планирует.
ПИСЬМО Минфина РФ от 01.06.2018 № 03-04-05/37757
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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