С. Собянин подписал распоряжение о награждении многодетных семей почетным знаком «Родительская слава»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о награждении почетным знаком «Родительская слава Москвы» многодетных родителей в 2018 г. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

«За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций наградить почетным знаком «Родительская слава города Москвы», — говорится в распоряжении.

Всего будут награждены 17 семей, которые воспитывают в общей сложности 106 детей. Семьям будут выплачены денежные премии в размере 200 тыс. руб.

Подчеркивается, что почетным знаком «Родительская слава города Москвы» награждаются родители (усыновители), которые постоянно проживают в столице не менее 10 лет, состоят в браке, а также воспитывают пять и более детей.

Ранее сообщалось, что соответствующее решение было принято в ходе президиума правительства города.