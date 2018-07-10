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С. Собянин подписал распоряжение о награждении многодетных семей почетным знаком «Родительская слава»
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С. Собянин подписал распоряжение о награждении многодетных семей почетным знаком «Родительская слава» 

Агентство «Москва» 10 июля 2018
Фото: Мои Черемушки
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о награждении почетным знаком «Родительская слава Москвы» многодетных родителей в 2018 г. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
«За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций наградить почетным знаком «Родительская слава города Москвы», — говорится в распоряжении.
Всего будут награждены 17 семей, которые воспитывают в общей сложности 106 детей. Семьям будут выплачены денежные премии в размере 200 тыс. руб.
Подчеркивается, что почетным знаком «Родительская слава города Москвы» награждаются родители (усыновители), которые постоянно проживают в столице не менее 10 лет, состоят в браке, а также воспитывают пять и более детей.
Ранее сообщалось, что соответствующее решение было принято в ходе президиума правительства города.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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