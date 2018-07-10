В Кемерове сотрудники полиции помогли заблудившемуся ребенку вернуться к маме

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о безвестном исчезновении ее 4-летнего сына. Полицейские выяснили, что кемеровчанка приехала в гости к знакомым вместе с ребенком. Пока женщина общалась с друзьями, мальчика отправила поиграть во дворе. Когда горожанка собралась уезжать домой, своего сына на детской площадке она не обнаружила, самостоятельные поиски результата не дали. Тогда она обратилась за помощью в полицию.

На розыск пропавшего несовершеннолетнего были ориентированы все экипажи, задействованные в системе единой дислокации. Через несколько минут инспекторы ПДН обнаружили ребенка в школьном дворе, который находился недалеко от места исчезновения. Мальчик рассказал, что пошел искать маму, но заблудился.

Полицейские вернули малыша матери и провели с ней профилактическую беседу.