Четырехлетний малыш один объехал пол-Омска

На маленького ребенка, который ехал без взрослых, обратила внимание кондуктор автобуса. Днем 9 июля в полицию обратились родители 4-летнего мальчика, который живет на улице Булатова. Он ушел из своего дома.

— Вскоре из отдела полиции поступила уточненная информация о возможном нахождении мальчика в автобусе, следующем до торгового центра «Триумф». Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии последовала за общественным транспортом, ехавшим в указанном направлении, всматриваясь в салоны автобусов, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Сотрудники ведомства заметили малыша на конечной остановке в одном из припаркованных автобусов. Возможно, он добрался до центра города, меняя транспорт.

— На малолетнего ребенка без сопровождения взрослых обратила внимание только кондуктор одного из автобусов, которая передала информацию в правоохранительные органы и до прибытия росгвардейцев находилась рядом с малышом, — рассказали в ведомстве.

Мальчик не смог ничего о себе рассказать, но его уже вернули родителям. Обстоятельства ухода малыша из дома устанавливаются.