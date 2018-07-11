В Омске 4-летний мальчик уехал в центр города

В понедельник, 9 июля, около 13:00 экипаж Росгвардии получил информацию о пропаже 4-летнего мальчика, сообщает пресс-служба Росгвардии. Ребёнок ушёл из дома, расположенного в поселке Булатова. Все экипажи немедленно начали искать мальчика во дворах, парках и на остановках общественного транспорта.

Вскоре из отдела полиции поступила информация, что ребёнок может находиться в автобусе, который ездит до ТЦ «Триумф». Группа задержания в составе старших сержантов Алексея Волкова и Марата Утебаева поехала в сторону торгового центра, внимательно всматриваясь в салоны автобусов.

Прибыв на улицу Березовского, росгвардейцы осмотрели припаркованный транспорт. В одном из них они увидели выглядывающего из окна мальчика. По всей видимости, он доехал до центра города, меняя транспорт. Ребёнка без родителей заметила только кондуктор одного из автобусов, которая сообщила о находке в полицию. До прибытия сотрудников Росгвардии она находилась рядом с ребёнком.

Росгвардейцы сообщили о найденном ребёнке, посадили его в машину и увезли в отдел. Сейчас обстоятельства его ухода выясняют сотрудники полиции.