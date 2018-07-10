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ГИБДД подвело итоги масштабного опроса, посвященного перевозке детей в автомобиле
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ГИБДД подвело итоги масштабного опроса, посвященного перевозке детей в автомобиле 

Газета.Ru 36 минут назад
Госавтоинспекция МВД России подвела итоги социологического опроса, посвященного правилам перевозки детей в автомобиле, сообщает официальный сайт ведомства.
Всем посетителям сайта предлагалось ответить на вопрос «Как вы поступите, если увидите, что ребенка собираются перевозить в машине без детского удерживающего устройства?».
В опросе приняли участие более 30 тысяч человек. Более половины участвующих в опросе — 51% — ответили, что ничего не предпримут и каждый сам должен заботиться о безопасности детей. 24% опрошенных попробуют объяснить водителю опасность его действий. Личным примером покажут, как необходимо перевозить детей в машине 18%, а 7% сообщат в полицию.
"Проблема повышения безопасности детей-пассажиров по-прежнему остается крайне актуальной, поэтому Госавтоинспекция проводит постоянную работу в этом направлении. Прежде всего, это мероприятия, направленные на популяризацию применения детских удерживающих устройств и разъяснение водителям-родителям необходимости их использования, а также мероприятия по выявлению водителей, перевозящих детей без детских удерживающих устройств. Одним из ключевых условий для преодоления сложившейся ситуации является формирование в обществе дорожной культуры, а также поддержка широкой общественности в предупреждении подобных правонарушений", — отмечается в сообщении ведомства.
В ГИБДД отметили, что принципиальная необходимость фиксации ребенка в автомобиле с помощью детского удерживающего устройства, а не на руках у родителя, обусловлена тем, что при резком торможении или ударе при скорости 50 км/ч вес пассажира возрастает более чем в 30 раз. Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается самой опасной: если вес ребенка 10 кг, то в момент удара он будет весить уже более 300 кг, и удержать его, чтобы уберечь от резкого удара о переднее кресло, практически невозможно.
Родители должны позаботиться не только о грамотном выборе детского удерживающего устройства и фиксации ребенка в нем. Необходимо правильно выбрать наиболее безопасное место в салоне автомобиля, где будет размещаться маленький пассажир.
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