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Эвелина Бледанс подверглась нападению насильника
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Эвелина Бледанс подверглась нападению насильника 

МедикФорум 27 минут назад
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс ошеломила признанием о трагическом событии, имевшем место в ее жизни. 9 июля Эвелина Бледанс приняла участие в телешоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». В ходе съемок артистка поделилась воспоминаниями о печальном инциденте, произошедшем более двадцати лет назад. Выяснилось, что Эвелина Бледанс подверглась нападению насильника, находясь на последних месяцах беременности. В результате будущая звезда потеряла ребенка. Все произошло, когда Эвелина отдыхала у родителей в Ялте. Она шла через парк, расположенный по соседству с домом. Тогда и случилось несчастье.
«Женщина, которая идет с большим, беременным животом, как правило, не может стать объектом домогательств. Но это произошло… Какой-то придурок. Некие удары. Я оказалась в роддоме. Мне сказали, что ребенок родился мертвым», — рассказала Бледанс.
По словам артистки, она ожидала рождения дочери. Отцом ребенка должен был стать актер юмористического шоу «Каламбур» Юрий Стыцковский. Их брак с Эвелиной Бледанс после случившегося быстро распался.
«Этот трагический несчастный случай все перечеркнул. Мы не нашли оправданий и сил, чтобы пережить это вместе», — признался Юрий.
Сегодня у Эвелины Бледанс двое сыновей: первому, Николаю, уже 24 года, а второму, Семену — 6 лет. После рождения Семы актриса нашла в себе мужество признаться, что ее ребенок появился на свет с синдромом Дауна. Бледанс решила не скрывать мальчика от общественности — в соцсетях она активно делится событиями из его жизни и фотографиями. Правда, факт расставания с его отцом актриса утаивала почти год.
ФОТО ЭВЕЛИНЫ БЛЕДАНС
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