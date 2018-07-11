Эвелина Бледанс рассказала трагическую историю о потере первого ребенка

У 49-летней телезвезды Эвелины Бледанс двое сыновей, у которых большая разница в возрасте. На днях стало известно, что знаменитость могла стать матерью еще одного ребенка, которого потеряла на большом сроке беременности. В студию шоу «Прямой эфир» пришла девушка, которая заявила, что является дочерью селебрити.

Около 27 лет назад в семье известной актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс произошла трагедия, о которой она решила рассказать только сейчас. Оказывается, с первым мужем Юрием Стыцковским они готовились стать родителями, но потеряли дочку. Во время прогулки в парке на беременную женщину напал неизвестный. К счастью, Бледанс удалось отбиться от злоумышленника, но беременность прервалась: «Это помешало мне стать мамой красивой девочки. Какой-то придурок… удары. Я оказалась в роддоме. Мне сказали, что ребенок родился мертвым». Воспоминаниями поделился и бывший супруг Эвелины: «У нас была грандиозная свадьба… Но вот этот несчастный случай все перечеркнул… Эта трагедия разрушила наш брак, мы не нашли оправданий и сил, чтобы пережить это вместе», — указал Стыцковский.

Из-за шока Эвелина не сразу пришла в себя, а затем супруги отдалились друг от друга и решили развестись. Бледанс призналась, что ей было тяжело обсуждать беду даже с близкими, потому никто о ней и не знал. Телеведущей сказали, что в шоу «Прямом эфир» обратилась девушка, которая утверждала, что является ее потерянной дочкой. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, пришлось сделать ДНК-экспертизу. 26-летняя Анна Попова провела детство и юность в детском доме, где испытала тяготы сиротской жизни. Сотрудница учреждения сообщила ей о «родстве» с Бледанс и она решила узнать, правда ли это. По итогам тестирования выяснилось, что родство между ней и предполагаемыми родителями исключено.

У Эвелины Бледанс двое детей — 24-летний Николай от второго мужа и 6-летний Семен от третьего. В сети обсуждают сенсационные подробности личной жизни красавицы: «Очередная „утка“ телевизионщиков, не верю». «Бедная Эвелина, очень жаль, что у нее такое горе случилось». «Встретилась она с этой девочкой и что с того? Люди что-то в последнее время часто заявляют о родстве со знаменитостями». «Кошмар, ужасная потеря… Она никогда не говорила об этом». «Много таких случаев, жаль ее очень…» «Я так и подумала, что девушка не родственница Бледанс, вообще не похожи».