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17 многодетных семей наградили в Москве знаком «Родительская слава»
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17 многодетных семей наградили в Москве знаком «Родительская слава» 

РИАМО 22 минуты назад
Фото: РИАМО
В Москве во вторник знаком «Родительская слава» наградили 17 многодетных семей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
«Президиум правительства Москвы 10 июля принял решение о награждении почетным знаком «Родительская слава города Москвы» 17 многодетных семей, которые воспитывают в общей сложности 106 детей», — говорится в сообщении.
Награжденным семьям будет выплачена денежная премия в размере 200 тысяч рублей.
В Москве проживает свыше 130 тысяч многодетных семей, воспитывающих порядка 330 тысяч детей. Это больше чем в два раза показателей 2010 года (65,7 тысячи семей, воспитывающих 163,2 тысячи детей).
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