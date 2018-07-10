Больше полутора тысяч саратовских семей получают выплаты за первенца

В нашем регионе продолжается реализация инициативы Президента страны по выплатам за первого ребенка. С начала 2018 года существенное пополнение в семейный бюджет получили 1819 пар. Напомним, что новая мера социальной поддержки молодых родителей введена с января этого года. Размер выплаты в нашем регионе составляет 9 159 рублей. Право на нее имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 14 тысяч рублей в месяц. Выплата осуществляется за счет средств федерального бюджета. По предварительным оценкам, всего в 2018 году в Саратовской области ею воспользуются родители больше трех тысяч первенцев.

Как отмечают молодые родители, выплаты — очень хорошая поддержка и помощь на ранних этапах жизни малыша. Эта сумма идет на все самое необходимое. В первую очередь на подгузники. Основания, порядок назначения и осуществления новой выплаты, инициированной Президентом Российской Федерации, установлены Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Прием заявлений с документами для назначения выплаты в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка осуществляют органы социальной защиты населения области и многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.