Исполнитель блюза и рок-баллад даст концерт в библиотеке № 151

Мероприятие развернется в отделении читальни, расположенном около Парка 30-летия Победы. Музыкант не впервые выступит перед жителями районов Чертаново. Только в новом году исполнитель побывал в библиотеке № 151 несколько раз.

Репертуар Бориса Булкина очень широкий и разнообразный. Он исполняет не только каверы на известные хиты 20-ого века, но и свои собственные произведения.

— Каждый раз Борис Николаевич выбирает композиции, которые исполнит на концерте, в зависимости от возраста зрителей, пришедших его послушать, — отмечает сотрудник читальни Валентин Юнин

Начало концерта в 17:00.

Фото: Библиотека №151 Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/12/42703/