Ещё
Исполнитель блюза и рок-баллад даст концерт в библиотеке № 151
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исполнитель блюза и рок-баллад даст концерт в библиотеке № 151 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 4 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Мероприятие развернется в отделении читальни, расположенном около Парка 30-летия Победы. Музыкант не впервые выступит перед жителями районов Чертаново. Только в новом году исполнитель побывал в библиотеке № 151 несколько раз.
Репертуар Бориса Булкина очень широкий и разнообразный. Он исполняет не только каверы на известные хиты 20-ого века, но и свои собственные произведения.
— Каждый раз Борис Николаевич выбирает композиции, которые исполнит на концерте, в зависимости от возраста зрителей, пришедших его послушать, — отмечает сотрудник читальни Валентин Юнин.
Начало концерта в 17:00.
Фото: Библиотека №151  Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/12/42703/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
Увлекательные мероприятия пройдут в районе Чертаново Северное в ближайшую неделю День семьи, любви и верности отметят в Центре Досуга «Энергия.RU» Акция «Свободный магазин» прошла в храме Державной иконы Божией Матери
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин2
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»46
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение