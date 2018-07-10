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Семья сотрудника ОМВД России по району Марьино присоединилась к акции «Наша семья, наш футбол»
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Семья сотрудника ОМВД России по району Марьино присоединилась к акции «Наша семья, наш футбол» 

Управа района Марьино 1 час назад
Об этом сообщили в УВД по ЮВАО.
«Футбол в семье инструктора группы по работе с личным составом ОМВД России по району Марьино старшего лейтенанта внутренней службы Александра Голева занимает особенное место. С детства Александр любил играть в футбол вместе со своими друзьями. Сейчас, в свободное от службы время, он выходит на футбольное поле, чтобы поиграть со своими детьми: сыном Ильей и дочерьми Владиславой и Александрой», — говорится в сообщении.
На протяжении чемпионата мира Александр со своей женой Викторией и детьми болели за сборную России. (еп)
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