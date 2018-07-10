Семья сотрудника ОМВД России по району Марьино присоединилась к акции «Наша семья, наш футбол»

Об этом сообщили в УВД по ЮВАО.

«Футбол в семье инструктора группы по работе с личным составом ОМВД России по району Марьино старшего лейтенанта внутренней службы Александра Голева занимает особенное место. С детства Александр любил играть в футбол вместе со своими друзьями. Сейчас, в свободное от службы время, он выходит на футбольное поле, чтобы поиграть со своими детьми: сыном Ильей и дочерьми Владиславой и Александрой», — говорится в сообщении.

На протяжении чемпионата мира Александр со своей женой Викторией и детьми болели за сборную России. (еп)