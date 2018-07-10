В Шумихинском районе балкон рухнул вместе с детьми 

Вчера, 9 июля, вечером в селе Стариково Шумихинского района произошло ЧП, которое чуть не унесло жизни двух малышей 4 и 5 лет. Дети стояли на балконе, когда неожиданно бетонное основание рухнуло. По словам очевидцев, мальчик оказался прижат тяжелой плитой, а вот девочка отделалась царапинами и сильным испугом. Пострадавшего ребенка тут же доставили в местную ЦРБ, откуда позже, на вертолете, госпитализировали в Курганскую областную детскую клиническую больницу им. Красного Креста. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.
Рухнувший балкон находился на втором этаже 16-квартирного дома. По имеющейся информации, конструкция не была признана аварийной.
Сейчас Мишкинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Курганской области устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам будет известно, если в этой истории виновные.
Фото: Наша Шумиха