Ещё
В Шумихинском районе балкон рухнул вместе с детьми
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Шумихинском районе балкон рухнул вместе с детьми 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 9 июля, вечером в селе Стариково Шумихинского района произошло ЧП, которое чуть не унесло жизни двух малышей 4 и 5 лет. Дети стояли на балконе, когда неожиданно бетонное основание рухнуло. По словам очевидцев, мальчик оказался прижат тяжелой плитой, а вот девочка отделалась царапинами и сильным испугом. Пострадавшего ребенка тут же доставили в местную ЦРБ, откуда позже, на вертолете, госпитализировали в Курганскую областную детскую клиническую больницу им. Красного Креста. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.
Рухнувший балкон находился на втором этаже 16-квартирного дома. По имеющейся информации, конструкция не была признана аварийной.
Сейчас Мишкинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Курганской области устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам будет известно, если в этой истории виновные.
Фото: Наша Шумиха
Уральский меридиан: последние новости
Мне кажется, что мои дети росли сами по себе, как «придорожная трава» В Челябинске два района останутся без холодной воды Чем опасен дефицит массы тела для женщин?
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель носит татуировки вместо одежды20
Врачи назвали основные привычки долгожителей13
Шведская модель поразила бесконечными ногами58
«Для будущей жены я был богом»4
Что нужно знать о типах ягодиц22
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение