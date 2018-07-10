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Алла Пугачева не представляет, кем может стать ее дочь Лиза
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Алла Пугачева не представляет, кем может стать ее дочь Лиза 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Артистка рассказала, что малышка проявляет весьма разнообразные таланты.
Популярная певица Алла Пугачева дала интервью своему давнему другу Олегу Меньшикову — и среди прочего поведала о талантах своей дочери, юной Елизаветы.
По словам артистки, ее малышка проявляет весьма разносторонние способности — и потому звездная мама понятия не имеет, кем же все-таки кроха станет в будущем.
Вот я на Лизу смотрю уже пятый год, и она такая артистка… Но я до сих пор не понимаю, кем станет Лиза. Может, она такая российская Брижит Бардо, а может, будет вообще математиком, потому что она любит все эти цифры, схемы…
— рассуждает Примадонна.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
29 Дек 2017 в 10:22 PST  Певица уточняет: они с Максимом Галкиным не давят на своих крох, а наблюдают за ними. «Мне до пяти лет вообще ничего нельзя было. Однако сейчас такая система воспитания вообще не модная. Мы с Максом стараемся не давить на детей, смотреть на них, изучать характеры», — пояснила Алла Пугачева.
Отметим, звездные родители охотно делятся в Сети фотографиями и видеороликами с участием своих малышей. При этом Примадонна уточняет, что она сама с удовольствием бы скрывала сына и дочь от посторонних глаз, однако ее супруг придерживается другого мнения:
Все ею так восхищаются, а я бы вообще не выставляла ее в Сети. Но тут Макс снимает, он настаивает,
— комментирует Алла Пугачева видео с участием своей маленькой дочки Лизы.
Напомним, Примадонна и ее муж, шоумен Максим Галкин, растят двойняшек Лизу и Гарри. Малыши родились в звездной семье в 2013 году. Крохи появились на свет благодаря услугам суррогатной матери. В первом браке артистки в 1971 году родилась дочь Кристина. Она подарила знаменитой маме троих внуков: Никиту (1991 года рождения), Дени (1998-го) и Клавдию (2012-го).
Фото: Instagram
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