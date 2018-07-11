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В Подмосковье мать высунула младенца «на прогулку» из окна многоэтажки
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В Подмосковье мать высунула младенца «на прогулку» из окна многоэтажки 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Странный способ прогулки выбрала для младенца жительница подмосковной Лобни — женщина высунула ребенка из окна многоэтажки, сообщает Mash.
«Жительница Лобни решила выгулять ребенка через окно восьмого этажа. Впереди у нее серьезная беседа с участковым», — говорится в сообщении.
На опубликованном видео запечатлено, как женщина держит обнаженного младенца на вытянутых руках в окне многоэтажки, после чего притягивает ребенка к себе.
В Подмосковье мать высунула младенца «на прогулку» из окна многоэтажки
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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